Петербург приблизился к выполнению плана по вакцинации от гриппа

Более 2,6 миллиона петербуржцев сделали прививку от гриппа, рассказали 3 ноября в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Это соответствует 91 % от запланированного количества вакцинаций.

Всего, согласно информации Смольного, от гриппа вакцинировались 2,67 миллиона петербуржцев. "Это составляет 49,6 % от всех жителей города. Для достижения коллективного иммунитета необходимо привить еще 10 % населения", — говорится в опубликованном сообщении.

План по вакцинации беременных женщин выполнен полностью. Что касается люде с хроническими заболеваниями, то здесь привиты 77,6 % от запланированного количества граждан. В абсолютных цифрах речь идет о полумиллионе человек. Также прививки получили свыше 450 тысяч детей.

Всего в рамках прививочной кампании планируется обеспечить вакциной более 3,2 миллиона петербуржцев. На прошлой неделе с этой целью работали 360 бригад медиков, в том числе на 39 передвижных пунктах в людных местах города.

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