Артемьев оставил пост помощника председателя правительства

Бывший глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев покидает свой пост помощника премьер-министра, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения председателя правительства Михаила Мишустина. Согласно документу, чиновник сам просил об отставке.

"Освободить Артемьева Игоря Юрьевича от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. по его просьбе", — гласит текст распоряжения.

В октябре в СМИ появилась информация о возможности перехода Артемьева на должность главы Петербургской биржи вместо руководившего ей с 2011 года Алексея Рыбникова.

Артемьев родился в 1961 году в Ленинграде, избирался в Заксобрание Петербурга и Госдуму, некоторое время работал в Смольном. С 2004 по 2020 годы возглавлял Федеральную антимонопольную службу, после перешел на должность помощника премьер-министра. Состоит в партии "Яблоко", является одним из членов ее федерального политического комитета.

Фото: kremlin.ru