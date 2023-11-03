Пять человек пополнили реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло вечером 3 ноября новые изменения в реестр иностранных агентов. Список пополнили имена пяти человек.

В обновленный реестр вошли журналисты Дмитрий Губин* и Дмитрий Еловский**, публицист Андрей Солдатов***, активист Кирилл Качур**** и политолог Мария Снеговая*****.

По версии Минюста, Губин* распространял "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации", а также недостоверные сведения о принимаемых властями политических решениях. Также ему поставили в вину распространение материалов иноагентов.

Еловскому** припомнили выступления против СВО и работу "шеф-редактором информационно-политического проекта, созданного иностранным агентом". О Солдатове*** заявили, что тот выступал против спецоперации и размещал якобы недостоверные сведения о принимаемых российскими властями решениях.

Касательно Качура**** Минюст заявил, что тот будто бы совершал действия, направленные на формирование негативного образа России и армии, а также распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях. Равным образом в вину Снеговой***** поставили в вину выполнение действий, "направленных на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации". Кроме того, Минюст указал на работу Снеговой***** в американских аналитических центрах и университетах, а также участие в распространении материалов иноагентов.

*Минюст внес Дмитрия Губина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Дмитрия Еловского в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Андрея Солдатова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Кирилла Качура в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Марию Снеговую в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру