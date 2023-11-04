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Новости 10:25

Беглов частично посвятил Путину поздравление с Днем народного единства

фото ЗакС политика Беглов частично посвятил Путину поздравление с Днем народного единства

Губернатор Петербурга Александр Беглов утром 4 ноября через свой Telegram-канал обратился к горожанам по случаю Дня народного единства. Практически сразу его внимание сфокусировалось на личности действующего президента. Высшую должность в РФ Беглов привычным для себя образом обозначил заглавной буквой.

"Наш Президент не на словах, а на деле объединил страну. Он создал справедливые условия для развития каждого региона и продолжает отстаивать интересы россиян. Под его руководством мы сильны как никогда", - гласит второй, самый длинный абзац из пяти.

Другая речь Беглова по случаю праздника вышла на сайте Смольного. В нем акцент на главе государства не столь силен, а еще фигурирует такой наблюдаемый губернатором навык россиян, как "смыкать ряды". Чиновник через пресс-службу городского правительства также говорит о неких подлых провокациях, без уточнения их источника.

Напомним, что День народного единства впервые отметили в 2005 году. Оспариваемая рядом историков дата отсылает к окончанию так называемого Смутного времени (начало XVII века).

Фото: ЗАКС.Ру


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Беглов Александр Дмитриевич 




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