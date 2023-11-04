По случаю Дня народного единства Путин наградил патриарха Кирилла

В День народного единства 4 ноября президент Владимир Путин вручил предстоятелю РПЦ Кириллу премию. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовых документах.

Премия досталась религиозному деятелю за вклад в "укрепление российской нации". В тексте указа прописано его мирское имя - Гундяев Владимир Михайлович. Имя Кирилл целиком прописано заглавными буквами.

Первоначально идея присвоить патриарху очередную государственную награду принадлежала президентскому Совету по межнациональным отношениям.

фото: Спикер Бельский / Telegram