РБК: Перед следующим заседанием Госдумы депутатов проверят на коронавирус

В преддверии ближайшего заседания Госдумы, назначенного на 7 ноября, депутатов обязали пройти тестирование на коронавирус и сдать тест. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

Профилактическое тестирование пройдет непосредственно в самом здании на Охотном ряду перед началом заседания. Вариант с самостоятельным прохождением теста тоже возможен, но только "в исключительных случаях".

На днях, по словам собеседников издания, спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил о трех подхвативших коронавирус коллегах, без уточнения имен.

Все противоэпидемические ограничения в здании Госдумы полностью сняли почти полтора года назад.

В октябре директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург признался, что от нового штамма COVID-19 используемый вариант вакцины "Спутник V" защитить не в состоянии.

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