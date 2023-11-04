Бельский поблагодарил Богородицу

Одновременно с Днем народного единства спикер петербургского парламента Александр Бельский 4 ноября отмечает праздник Казанской иконы Божией матери. Этим событием из своей жизни единоросс поделился с читателями авторского Telegram-канала.

Рассуждая об исторической важности сегодняшнего дня, депутат вспомнил Смутное время, сопротивление Наполеону и эпизоды Великой Отечественной войны.

"И сегодня, в переломный для страны момент, мы вновь благодарим Богородицу за защиту и покровительство", - написал Бельский.

Чуть раньше, в своем поздравлении с Днем народного единства он сделал основной акцент на "угрозе с Запада".

Фото: Спикер Бельский / Telegram