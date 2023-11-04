Вишневский намерен помочь жильцам, страдающим от УК "Пулковская усадьба"

Депутату ЗакСа Борису Вишневскому стало известно о проблемах жильцов дома №205 по Московскому проспекту, в котором расположен Московский универмаг). В нем, как рассказал парламентарий в своем Telegram-канале, перестал работать лифт. Дом обслуживает печально известная управляющая компания "Пулковская усадьба", накопившая большие долги и попавшая в уголовное дело о мошенничестве. Помочь жильцам организация оказалась не в состоянии. Восстановить работу лифта удалось благодаря вмешательству главы района Владимира Ушакова.

Вишневский посмотрел на инцидент шире, сочтя всех граждан, обслуживаемых "Пулковской усадьбой", своего рода заложниками. Между тем судебные приставы не дают поменять жильцам управляющую компанию под странным, на его взгляд, предлогом.

"Мол, пусть сперва "усадьба" по долгам расплатится. А то если от нее откажутся, приставы вообще ничего не взыщут. Но ведь не жители же кому-то задолжали - почему они должны быть заложниками?", - задался депутат риторическим вопросом.

Вишневский намерен в ближайшее время подключить к проблеме вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Фото: ЗАКС.Ру