Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем военной разведки

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного Собрания Александр Бельский обратились к военнослужащим и ветеранам военной разведки в профессиональный праздник, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного и в Telegram-канале Бельского.

В России отмечается День военного разведчика. В этом году военнослужащих поздравляют не только с профессиональным праздником, но и с 105-летием Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Как отметил в своем обращении Беглов, в истории военные разведчики всегда отмечались мужеством и беззаветной преданностью Родине.

"Профессионалы высочайшего класса и патриоты Родины, военные разведчики бдительно следят за реальным противником, выявляют угрозы национальной безопасности, способствуют укреплению обороноспособности России", – сказал Беглов.

Также он добавил, что в ходе СВО и противостояния с Западом, значение военной разведки выросло.

Депутат Александр Бельский в своем канале написал, что от работы разведчиков напрямую зависит исход сражения.

"От лица Заксобрания и от себя лично поздравляю военных разведчиков, ветеранов с праздником! Мужики, спасибо за службу", – написал Бельский.

Свое обращение парламентарий закончил пожеланием крепкого здоровья и успехов в деле.

Фото: ЗАКС.Ру