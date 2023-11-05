Валерий Зорькин считает, что коррупция приобрела "опасный для жизни людей характер"

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин назвал коррупцию в России опасной для жизни граждан, об этом 5 ноября пишет ТАСС со ссылкой на его слова на выставке-форуме "Россия".

"Очень болезненной для общества остается проблема коррупции, которая приобрела опасный для жизни людей характер, несмотря на осознание властью и обществом масштабов этой проблемы", – сказал Зорькин.

Также он отметил, что борьба с коррупцией является жизненно важным вопросом, который в случае нерешения приведет к разложению и разрушению государства.

По мнению Зорькина, искоренение коррупции требует выстраивания в стране общественного согласия.

Фото: kremlin.ru