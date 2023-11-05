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Валерий Зорькин считает, что коррупция приобрела "опасный для жизни людей характер"

фото ЗакС политика Валерий Зорькин считает, что коррупция приобрела "опасный для жизни людей характер"

Глава Конституционного суда Валерий Зорькин назвал коррупцию в России опасной для жизни граждан, об этом 5 ноября пишет ТАСС со ссылкой на его слова на выставке-форуме "Россия".

"Очень болезненной для общества остается проблема коррупции, которая приобрела опасный для жизни людей характер, несмотря на осознание властью и обществом масштабов этой проблемы", – сказал Зорькин.

Также он отметил, что борьба с коррупцией является жизненно важным вопросом, который в случае нерешения приведет к разложению и разрушению государства.

По мнению Зорькина, искоренение коррупции требует выстраивания в стране общественного согласия.

Фото: kremlin.ru


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