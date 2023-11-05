ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:57

В Красном Селе появился круглогодичный ледовый спортивный комплекс

фото ЗакС политика В Красном Селе появился круглогодичный ледовый спортивный комплекс

В Красном Селе ввели в эксплуатацию спортивный комплекс с крытым катком, об этом 5 ноября пишет в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Строительство катка началось в 2019 году. Проект реализовал частный инвестор, который арендовал у города участок.

Общая площадь катка – 6 тысяч квадратных метров. По словам Пиотровского, жители Красносельского района очень ждали его открытие. Теперь в Красном Селе появилась площадка, на которой можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием и просто кататься на коньках.

Также Пиотровский отметил, что раньше в Красносельском районе вообще не было круглогодичных катков. Теперь это уже вторая площадка после открытого в 2023 году комплекса "Рубеж" на проспекте Ветеранов.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама