В Красном Селе появился круглогодичный ледовый спортивный комплекс

В Красном Селе ввели в эксплуатацию спортивный комплекс с крытым катком, об этом 5 ноября пишет в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Строительство катка началось в 2019 году. Проект реализовал частный инвестор, который арендовал у города участок.

Общая площадь катка – 6 тысяч квадратных метров. По словам Пиотровского, жители Красносельского района очень ждали его открытие. Теперь в Красном Селе появилась площадка, на которой можно играть в хоккей, заниматься фигурным катанием и просто кататься на коньках.

Также Пиотровский отметил, что раньше в Красносельском районе вообще не было круглогодичных катков. Теперь это уже вторая площадка после открытого в 2023 году комплекса "Рубеж" на проспекте Ветеранов.

Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского