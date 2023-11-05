Власти Петербурга предоставят субсидии молодым бизнесменам

В Петербурге власти предоставят субсидии молодым предпринимателям, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Гранты собираются предоставлять на конкурсной основе для возмещения затрат на проекты социального предпринимательства. При этом возраст тех, кто хочет получить субсидию, не должен превышать 25 лет.

Также установлен максимальный размер субсидии – 500 тысяч рублей. В Смольном отметили, что при этом должно соблюдаться условие софинансирования предприятием расходов в размере не менее 25% от размера затрат.

На гранты из бюджета Петербурга выделят 22,7 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру