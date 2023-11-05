СК РФ заинтересовался состоянием памятника на братской могиле в Красном Селе

Петербургский Следственный комитет проведет проверку по факту сообщений о разрушении мемориала погибшим воинам в Красносельском районе, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Речь идёт о содержании мемориала "Братская могила советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну" на территории Верхнего парка в Красном Селе. Претензии связаны с разрушением памятника и отсутствием восстановительных работ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах. Проведение проверки находится на контроле в центральном аппарате СК.

Фото: ЗАКС.Ру