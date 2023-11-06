В Петербурге задержали водителя-мигранта, чья пассажирка утонула в Неве

Петербургская полиция разбирается в деталях необычного происшествия, накануне обернувшегося гибелью 33-летней женщины.

Правоохранители задержали главного подозреваемого - 31-летнего мигранта-водителя. Связанный с ним автомобиль, ехавший по Рыбацкому проспекту, вылетел в Неву. Известно, что выходец из Средней Азии допустил нарушение миграционного режима.

Из пресс-релиза ГУ МВД следует, что женщина была оставлена в машине одна, а водитель "не обеспечил неподвижное состояние автомобиля "Мерседес-Бенц 180", после чего тот скатился в Неву и ушел под воду".

Против мигранта могут возбудить уголовное дело, а пока на него составили протокол по ст. 18.8 КоАП (несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания).

UPD 12:00 По факту гибели пассажирки возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК).

Фото: ЗАКС.Ру