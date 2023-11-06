Скончался петербургский искусствовед Аркадий Ипполитов

В возрасте 65 лет ушел из жизни ленинградский и петербургский искусствовед и писатель Аркадий Ипполитов, специализировавшийся на зарубежной живописи эпохи позднего ренессанса и современном искусстве. Об этом сообщило The Art Newspaper без уточнения причины смерти.

Искусствовед, окончивший СПбГУ, курировал выставки российских художников за границей, а также работал в Эрмитаже. В 2000-х годах он преподавал в Европейском университете.

В первой половине 1990-х годов Ипполитов состоял в браке со сценаристом и режиссером Авдотьей Смирнова, которая позже вышла замуж за бывшего вице-премьера Анатолия Чубайса.

фото: ещёнепознер / YouTube (скриншот)