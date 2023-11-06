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Новости 12:43

Петербургская биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

фото ЗакС политика Петербургская биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами

Как минимум на неделю прекратила торги иностранными ценными бумагами "СПб Биржа", о чем сообщает ее пресс-служба. В ближайшие дни будут вестись так называемые комплаенс-процедуры.

Изменения режима работа объясняются последствиями новейших западных санкций. Торговая площадка совместно с отечественными и зарубежными партнерами разрабатывает новый порядок действий в изменившихся обстоятельствах.

На прошлой неделе Минфин внес Петербургскую биржу в санкционный список, после чего торги ценными бумагами были приостановлены. В прошлом месяце СМИ стало известно, что торговую площадку должен возглавить бывший глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

фото: pixabay


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