Кабмин хочет разрешить продажу алкоголя в залах ожидания аэропортов

В Госдуму поступил законопроект, призванный поменять порядок продажи алкогольных напитков в российских аэропортах. Свежая инициатива правительства предусматривает возможность реализации спиртного в магазинах беспошлинной торговли (МБТ) Duty Free не только на зарубежных, но и на внутренних рейсах.

Авторы обосновывают предлагаемые меры убытками, которые понесли аэропорты и владельцы МБТ сначала во время пандемии коронавируса, а затем в связи со "сложившейся геополитической обстановкой".

"Отраслью в случае реализации положений законопроекта прогнозируется увеличение среднего чека одного пассажира внутренних воздушных линий на 33 процента, что составит порядка 115 рублей", - говорится в документе.

Предполагается, что купить алкоголь станет возможным в торговых точках, расположенных в залах ожидания.

Фото: ЗАКС.Ру