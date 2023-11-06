Синоптик Колесов посетовал на непредсказуемость нынешней погоды

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов признался, что актуальная метеорологическая обстановка существенно усложняет какие-либо долгосрочные прогнозы.

По его наблюдениям, процессы в атмосфере стали меняться слишком быстро.

"Погода такая неустойчивая, что трудно дальше загадывать, будем следить за ней", - написал специиалист в своем Telegram-канале.

По данным Колесова, влияющий на ситуацию циклон проходит далеко, южнее Новгорода. Циклон, который должен прийти ему на смену, движется стремительно и должен принести как обильные осадки, так и "очень теплый воздух".

Фото: ЗАКС.Ру