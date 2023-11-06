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Муниципал 15:45

Муниципалы пообещали благоустроить Русановскую улицу после ее расширения

фото ЗакС политика Муниципалы пообещали благоустроить Русановскую улицу после ее расширения

На правом берегу Невы, в Уткиной заводи начались работы по расширению Русановской улицы. Как отмечает Государственная административно-техническая инспекция, таких мер потребовал бурный рост жилого строительства в районе, с которым улица перестала справляться. Автомобилисты систематически и беспорядочно паркуются на тротуарах и газонах там, где они есть.

Чиновники уверяют, что картина качественно поменяется не позднее конца следующего года и что машинам станет хватать места.

Кроме того, местная администрация МО "Народный" взяла на себя обязательства благоустроить обновленную улицу после завершения дорожных работ.

фото: ГАТИ / Telegram (скриншот видео)


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