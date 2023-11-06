Певцу Xolidayboy вручили повестку после заявления Мизулиной-младшей

Поп-исполнитель и блогер Xolidayboy получил повестку призывника. Встреча с представителями военкомата случилась в Ставропольском крае. Об этом сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина со ссылкой на целый ряд Telegram-каналов.

Двумя неделями ранее Мизулина обратила внимание на проукраинские высказывания певца и пообещала пожаловаться на его публичное поведение силовикам.

"Оказывается, он уклонялся от армии, но при этом продолжал проводить концерты", - написала общественница в свое блоге.

Из-за нежелания Xolidayboy высказывать отношение к присоединению Крыма ранее на полуострове были отменены его выступления.

фото: XOLIDAYBOY / YouTube (скриншот)