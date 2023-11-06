Петербургский подросток неудачно зацепился за "Сапсан" и попал в больницу

На Московском вокзале накануне двое нетрезвых юных петербуржцев решили совершить экстремальное железнодорожное путешествие. Они побежали за отъезжающим скоростным поездом "Сапсан" и запрыгнули в пространство между вагонами.

Через несколько минут одному из экспериментаторов показалось мало, и он решил подняться на крышу. Попытка не удалась: подвыпивший горожанин вывалился из проема и упал на железнодорожные пути.

Молодому человеку потребовалась госпитализация. В больницу его доставили в состоянии средней степени тяжести, сообщает "Фонтанка".

Фото: ЗАКС.Ру