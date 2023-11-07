В МИДе рассказали о выходе России из Договора об обычном вооружении

Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который устанавливал количественные ограничения на пять основных категорий обычных вооружений, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Действие документа в России было приостановлено еще в 2007 году, однако только сейчас он "окончательно ушел в историю".

Помимо ДОВСЕ, в России утратили силу еще два докумнта: Будапештское соглашение и Фланговый документ.

Как отметили в МИДе, такое решение было принято в целях обеспечения безопасности, так как она оказалась под угрозой после приема в НАТО Финляндии.

Договор подписали в 1999 году в Стамбуле, однако ратифицировали его только Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. В 2007 году Россия приостановила действие ДОВСЕ в стране до тех пор, пока страны НАТО его не ратифицируют.

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