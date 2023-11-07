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Новости 10:10

Матвиенко призывает срочно создать министерство счастья

фото ЗакС политика Матвиенко призывает срочно создать министерство счастья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России срочно необходимо создать министерство счастья, а также принять закон о всеобщем счастье, об этом 7 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова спикера на марафоне "Знание. Первые".

По словам Матвиенко, такое министерство должно будет проверять законы и постановления на то, делают ли они россиян счастливее. Также она добавила, что по этому вопросу у нее есть сторонники.

Валентина Матвиенко не первый раз предлагает создать такое ведомство. Несколько лет назад спикер предлагала создать, помимо министерства счастья, министерство будущего.

Фото: ЗАКС.Ру


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