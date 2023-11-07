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Новости 10:41

Экс-глава ФАС Игорь Артемьев стал президентом СПбМТСБ

фото ЗакС политика Экс-глава ФАС Игорь Артемьев стал президентом СПбМТСБ

Бывший глава ФАС Игорь Артемьев стал президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе биржи.

Совет директоров СПбМТСБ назначил Артемьева на пост президента биржи на заседании 3 ноября. Он заменит Алексея Рыбникова, который занимал должность с 2011 года.

"Среди важнейших задач, безусловно, и продолжение формирования национальных индикаторов, прежде всего по нефти – они приобретают сегодня не только экономическое, но и всё большее геополитическое значение", – сказал Артемьев.

Свое обращение он закончил словами о том, что биржу ждет большая работа и создание стратегии развития на следующий период.

Фото: government.ru


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