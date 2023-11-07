Думская коммунистка предложила заменить 12 июня на 7 ноября в списке нерабочих праздников

День России следует заменить Днем Октябрьской революции в списке нерабочих праздников, считает член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Анжелика Глазкова (КПРФ). Законопроект об этом парламентарий внесла на рассмотрение коллег 7 ноября.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статью 112 Трудового кодекса, касающуюся нерабочих праздничных дней. По мысли автора идеи, из существующего списка следует исключить празднуемый 12 июня День России, заменив его на "7 ноября — День Октябрьской Социалистической революции".

Реализация проекта позволит привести список праздников "в соответствие с мнением большинства населения", полагает Глазкова. В пояснительной записке она сослалась на данные опроса, согласно которому "75 % россиян считают, что советская эпоха была лучшим временем в истории страны", в то время как противоположной точки зрения якобы придерживаются 18 % граждан.

По версии Глазковой, "7 ноября является датой начала самого успешного периода развития нашей страны", который ознаменовался ликвидацией неграмотности, получением женщинами равных прав с мужчинами, внедрением восьмичасового рабочего дня и рядом других изменений.

"Социалистический строй, установившийся после революции, обеспечил Советскому Союзу победу в Великой Отечественной войне, первенство в освоении космического пространства, приоритет в мирном использовании ядерной энергии", — поделилась соображениями коммунистка.

Также, по мнению депутата, принятие проекта поспособствует дальнейшему укреплению сотрудничества с Белоруссией, где 7 ноября имеет статус государственного праздника.

Фото: duma.gov.ru