Профсоюзы призвали отменить мораторий на трудовые проверки

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в правительство просьбой отменить мораторий на трудовые проверки коммерческих предприятий, сообщили 7 ноября "Ведомости". Авторы идеи полагают, что в отсутствие надзора со стороны государства нельзя обеспечить соблюдение прав работников.

В аппарате правительства подтвердили получение письма от ФНПР, уточнило издание.

Мораторий на трудовые проверки был установлен в России распоряжением кабмина от 10 марта 2022 года. Документ предусматривает возможность проведения внеплановых ревизий только в исключительных случаях. К примеру, это касается возникновения угроз жизни и здоровью людей. При этом проведение проверок должно согласовываться с прокуратурой.

Плановые проверки сохраняются лишь для ограниченного списка перечня высокоопасных объектов, они касаются сфер санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и пожарной безопасности. Также сохранились проверки промышленной безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру