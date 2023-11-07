Песков заявил, что не обладает информацией по поводу поврежденного кабеля "Ростелекома" в Финском заливе

Кремль не имеет данных по поводу повреждения кабеля связи в Финском заливе, соединяющего Петербург и Калининградскую область, об этом 7 ноября пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мы не обладаем информацией на этот счет", – заявил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что в Финском заливе поврежден кабель связи, который частично идет через экономическую зону Финляндии. В Хельсинки сообщают, что "Ростелеком" предупредил о произошедшем 12 октября.

В компании также отметили, что произошедшее не скажется на работе связи для пользователей.

Фото: ЗАКС.Ру