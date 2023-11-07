Евгений Сердюков стал новым гендиректором ПАО "СПБ Биржа"

Пост генерального директора Санкт-Петербургской биржи займет Евгений Сердюков, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе биржи.

Сердюков на этом посту сменит Романа Горюнова, который покинет также Совет директоров. Ранее Евгений Сердюков занимал должность первого заместителя генерального директора биржи.

"После решения первоочередной задачи "СПб Биржа" будет реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчётами в рублях, сохранит и будет развивать проекты на российском финансовом рынке", – заявил новоиспеченный гендиректор.

Также отмечается, что перед Сердюковым поставлены задачи по установлению порядка действий в санкционных условиях.

Фото: ЗАКС.Ру