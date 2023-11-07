Теплое начало ноября позволило дорожникам произвести влажную уборку в Петербурге

Приятная погода в начале ноября позволила дорожникам активно приступить к влажной уборке улиц Петербурга, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

За неделю предприятиями было потрачено 9,5 тысяч кубометров воды на мытье улиц. Кроме того, за этот же период было прочищено более 4 тысяч патрубков и решеток дождеприемников от мусора и мокрых листьев, а также вывезено более 1000 кубометров мусора и порядка 1500 тонн смета с дорог.

Более 1000 работников зеленого хозяйства также не остались в стороне – они заканчивают посадки луковичных цветов, чинят садовую мебель, готовят местность к зиме, сгребают и вывозят листья.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга