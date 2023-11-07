Россияне застряли на границе с Китаем из-за ледовых заторов

Почти две сотни россиян застряли на границе России с Китаем из-за ледовых заторов на Амуре, об этом 7 ноября пишет "Амурская правда".

Туристы не могут уехать из китайского города Хэйхэ уже четвертый день. Россияне говорят, что у них заканчиваются деньги, а компания-перевозчик не предоставляет никакой еды и воды.

Застрявшие туристы решили составить петицию на имя начальника таможни на Дальнем Востоке. Они просят вывезти их по автомобильному мосту в Кани-Кургане.

На данный момент известно, что власти Амурской области пытаются решить проблему с помощью китайских коллег.

Фото: unsplash.com