Петербургский суд встал на сторону мужчины в вопросе залитого сточными водами офиса

Смольнинский районный суд рассмотрел иск Александра Кузнецова к ЖКС № 3 Центрального района из-за затопления сточными водами с отходами жильцов в 2021 году, об этом 7 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Петербуржец просит возместить ущерб и судебные расходы.

Установлено, что собственник и арендатор обращались в управляющую компанию, чтобы она устранила причину затопления. Однако сотрудники ЖКС только прочистили канализацию за счет Кузнецова.

Из-за затопления в офисе истца теперь не только проблемы с полом, но и появился неприятный запах. За это мужчина попросил 79 тысяч рублей ущерба и 15 тысяч рублей за экспертизу. Представитель ЖКС требования не принял.

В итоге суд удовлетворил исковые требования. Ответчик не смог доказать невиновность.

Фото: ЗАКС.Ру