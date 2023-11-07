В Смольном определили запрещенные для возвращения безнадзорных животных места

Безнадзорных животных в Петербурге запретят возвращать в опасные для них места, сообщили 7 ноября в администрации губернатора. Также под запрет попадут территории, на которых животные сами смогут помешать или навредить людям.

Вопрос об определении запрещенных для вывоза животных мест рассматривался на рабочем совещании Александра Беглова с членами городского правительства. Речь идет об отловленных четвероногих, прошедших карантин, вакцинацию и чипирование.

Под запрет попадут потенциально опасные участки, такие как проезжие части автодорог и железнодорожные станции и пути. Также нельзя будет оставлять животных на территориях образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, а также в подъездах домов.

"Запрет распространяется на особо охраняемые природные территории, зоны тепловых сетей, площадки для сбора бытовых отходов, зеленые зоны и другие", — отметили в Смольном.

В то же время беспризорных кошек будет можно возвращать в жилые кварталы, где они зачастую обитают.

Возвратным отловом животных в Петербурге занимаются с 2006 года. С 2020 года подобная механика применяется и к живущим на улицах кошкам.

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