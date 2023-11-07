В Петербурге экологические службы собрали почти 17 тонн отходов с 30 октября по 5 ноября

Экологические службы Петербурга с 30 октября по 5 ноября получили от горожан 410 сообщений о возможных экологических проблемах, об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего специалисты ГУП "Экострой" совершили 29 выездов, из которых 26 были связаны с обследованиями после ликвидации аварийных ситуаций. В результате выездов было собрано 15 кг нефтесодержащих отходов и 5 кг ртутьсодержащих.

Кроме того, проводились работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, в результате чего было вывезено 140 кубометров отходов.

Специалисты также приняли более 16,9 тонн опасных отходов от петербуржцев, включая автомобильные покрышки, батарейки и аккумуляторы, бытовую и оргтехнику, химические отходы, лампы, просроченные лекарства и термометры.

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