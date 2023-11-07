Журналист Баданин* получил штраф за непредставление отчета в Минюст

Чертановский суд Москвы оштрафовал журналиста Романа Баданина* за непредставление отчетности иностранного агента в Министерство юстиции (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), рассказала 7 ноября "Медиазона**.

Размер назначенного Баданину* взыскания составил 30 тысяч рублей. Это минимально возможный штраф за вмененное журналисту нарушение.

Баданин* находится в списке иноагентов с июля 2021 года. В том же году, спустя несколько месяцев, он получил штраф в размере 10 тысяч рублей за отсутствие в публикациях уведомлений о присвоенном ему статусе. Сам журналист к тому моменту уже покинул Россию.

*Минюст внес Романа Баданина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру