ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:30

Журналист Баданин* получил штраф за непредставление отчета в Минюст

фото ЗакС политика Журналист Баданин* получил штраф за непредставление отчета в Минюст

Чертановский суд Москвы оштрафовал журналиста Романа Баданина* за непредставление отчетности иностранного агента в Министерство юстиции (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), рассказала 7 ноября "Медиазона**.

Размер назначенного Баданину* взыскания составил 30 тысяч рублей. Это минимально возможный штраф за вмененное журналисту нарушение.

Баданин* находится в списке иноагентов с июля 2021 года. В том же году, спустя несколько месяцев, он получил штраф в размере 10 тысяч рублей за отсутствие в публикациях уведомлений о присвоенном ему статусе. Сам журналист к тому моменту уже покинул Россию.

*Минюст внес Романа Баданина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама