Горизбиркому хотят добавить 850,8 млн рублей на выборы президента

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своей поправке к бюджету города на 2024 год предложил увеличить расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 1,3 млрд рублей.

Из них 850,8 млн рублей будут направлены на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента России, запланированных на весну 2024 года. Напомним, организация выборов президента осуществляется за счет федерального бюджета. Регионы в свою очередь вправе выделять средства из своей казны на содействие в подготовке и проведении голосования и информирование избирателей.

Еще 454,5 млн рублей Беглов добавляет Горизбиркому на проведение региональных выборов. В проекте бюджета на 2024 год к первому чтению на эти цели было запланировано 1,6 млрд рублей. В следующем году в Петербурге пройдут губернаторские и муниципальные выборы.