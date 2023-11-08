В МВД России подвели итоги операции по поиску нелегальных мигрантов

МВД подвело итоги операции по пресечению нарушений миграционного законодательства "Нелегал-2023", об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе МВД России.

Операция проходила неделю в июне и неделю в октябре. ФСБ, МВД и Росфинмониторинг работали над операцией совместно. Также подчеркивается, что участие принимали "компетентные органы государств".

Всего выявлено около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства. Также было возбуждено 3,6 тысячи уголовных дел по статьям об организации незаконной миграции, обороте наркотиков, оружия и о незаконном пересечении границы.

Всего из России было выдворено около 15 тысяч мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру