Жителей Выборга смутили флаги Украины и баррикады на улицах

В Выборге на Красной площади проходят киносъемки фильма о киевском Евромайдане, однако это вызвало волнение среди горожан в Ленобласти, об этом 8 ноября пишет "Фонтанка.ру".

По информации издания, в 10 часов утра 7 ноября в полицию начали обращаться местные жители. Один из звонивших заявил, что в городе обилие флагов Украины, а потом к флагам добавились баррикады и шины.

При этом в администрации города предупреждали о видоизменениях Выборга еще 2 ноября из-за съемок фильма. Съемочный процесс пройдет до 10 ноября.

Фото: unsplash.com