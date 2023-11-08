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Новости 9:43

Жителей Выборга смутили флаги Украины и баррикады на улицах

фото ЗакС политика Жителей Выборга смутили флаги Украины и баррикады на улицах

В Выборге на Красной площади проходят киносъемки фильма о киевском Евромайдане, однако это вызвало волнение среди горожан в Ленобласти, об этом 8 ноября пишет "Фонтанка.ру".

По информации издания, в 10 часов утра 7 ноября в полицию начали обращаться местные жители. Один из звонивших заявил, что в городе обилие флагов Украины, а потом к флагам добавились баррикады и шины.

При этом в администрации города предупреждали о видоизменениях Выборга еще 2 ноября из-за съемок фильма. Съемочный процесс пройдет до 10 ноября.

Фото: unsplash.com


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