В Петербурге зафиксировали около 1,5 млн нарушений на дороге с помощью фотовидеофиксации

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали около 1,5 млн нарушений ПДД в Петербурге в октябре 2023 года, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

В основном петербуржцы и гости города нарушали скоростной режим – 88% случаев. Еще 5% выпали на проезд на красный сигнал светофора, 2% нарушений связаны с пересечением стоп-линии, 1% с неиспользованием ремней безопасности и менее 1% с движением по обочине, непредоставлением преимущества пешеходам и так далее.

В октябре 2022 года при этом подобных нарушений было зафиксировано меньше – всего около 1,2 млн.

На данный момент в Петербурге работает 1081 комплекс фотовидеофиксации. До конца 2023 года планируется увеличить это количество.

Фото: ЗАКС.Ру