ЗакС предварительно одобрил идею выплачивать пособие на детей до достижения ими 18 лет

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 ноября приняло в первом чтении проект постановления о направлении в Госдуму федерального законопроекта по пособиям на детей. Согласно документу, действие выплаты предлагается продлить до совершеннолетия детей - сейчас деньги дают до 17 лет.

Авторы законопроекта - депутаты от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ржаненков. Они в материалах к документу заявили, что детские выплаты - хорошее подспорье для семей. В 17 лет же многие люди ещё учатся и всё ещё зависят от родителей, отметили парламентарии. Депутаты добавили со ссылкой на Семейный кодекс, что детьми считаются люди до достижения 18 лет.

"Таким образом, сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки", - указали Четырбок и Ржаненков.

Выступая с трибуны Четырбок заявил, что инициатива получила поддержку субъектовых парламентов Северо-Запада.

Идею поддержали 49 депутатов. Против никто не проголосовал.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру