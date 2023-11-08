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ЗакС предварительно одобрил идею выплачивать пособие на детей до достижения ими 18 лет

фото ЗакС политика ЗакС предварительно одобрил идею выплачивать пособие на детей до достижения ими 18 лет

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 ноября приняло в первом чтении проект постановления о направлении в Госдуму федерального законопроекта по пособиям на детей. Согласно документу, действие выплаты предлагается продлить до совершеннолетия детей - сейчас деньги дают до 17 лет.

Авторы законопроекта - депутаты от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ржаненков. Они в материалах к документу заявили, что детские выплаты - хорошее подспорье для семей. В 17 лет же многие люди ещё учатся и всё ещё зависят от родителей, отметили парламентарии.  Депутаты добавили со ссылкой на Семейный кодекс, что детьми считаются люди до достижения 18 лет. 

"Таким образом, сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки", - указали Четырбок и Ржаненков.

Выступая с трибуны Четырбок заявил, что инициатива получила поддержку субъектовых парламентов Северо-Запада. 

Идею поддержали 49 депутатов. Против никто не проголосовал.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру


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Ржаненков Александр Николаевич 
Четырбок Денис Александрович 




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