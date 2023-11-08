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Новости 10:42

Суд взыскал с администрации Петродворцового района 300 тысяч рублей за переломы из-за упавшего дерева

фото ЗакС политика Суд взыскал с администрации Петродворцового района 300 тысяч рублей за переломы из-за упавшего дерева

Петродворцовый районный суд рассмотрел иск Юлии Виноградовой к СПб ГКУ "Курортный лесопарк", администрации Петродворцового района и МО города Ломоносов о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение после падения дерева на ее авто, об этом 8 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как указала истец, в июне 2019 года на стоянке ГМЗ "Ораниенбаум" на ее машину упало дерево, из-за чего сама женщина попала в больницу с множественными переломами. Эксперт установил у истца тяжкий вред здоровью.

По словам Виноградовой, она думала, что органы местного самоуправления выплатят ей компенсацию морального вреда и расходы.

Участок, на котором произошло происшествие, находился на территории Петродворцового района, а значит за его содержание и безопасность отвечает районная администрация.

Суд взыскал с администрации района 300 тысяч рублей в пользу женщины и государственную пошлину в размере 300 рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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