ЗакС согласился дать правительству право согласовывать физкультурные мероприятия

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 ноября окончательно приняло законопроект о проведении физкультурных мероприятий. Согласно документу, правительство города получает право устанавливать порядок их проведения, если эти мероприятия проходят "вне предназначенных для этого мест". Исключения сделаны только для индивидуальных и групповых занятий.

Также в законе прописывается значение "официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия". Под ними решено понимать события, которые включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и аналогичный календарь петербургских мероприятий.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру