ЗакС окончательно принял законопроект о поддержке меценатов

Парламент Петербурга принял в третьем чтении законопроект о поддержке городских меценатов. Изначально планировалось обсудить документ во втором чтении, но из-за отсутствия поправок, его перенесли на последнюю стадию рассмотрения.

В законопроекте речь идет об экономической поддержке, уточняется в документе. Также помощь планируется оказывать тем, кто сам получал содействие от меценатов.

Помимо этого, документ вводит новые меры по формированию положительного отношения к меценатам. Сейчас в законе прописано только информирование петербуржцев об их деятельности, а теперь туда хотят добавить и содействие в распространении таких данных вместе с популяризацией меценатской деятельности.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру