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Новости 10:52

ЗакС окончательно принял законопроект о поддержке меценатов

фото ЗакС политика ЗакС окончательно принял законопроект о поддержке меценатов

Парламент Петербурга принял в третьем чтении законопроект о поддержке городских меценатов. Изначально планировалось обсудить документ во втором чтении, но из-за отсутствия поправок, его перенесли на последнюю стадию рассмотрения. 

В законопроекте речь идет об экономической поддержке, уточняется в документе. Также помощь планируется оказывать тем, кто сам получал содействие от меценатов. 

Помимо этого, документ вводит новые меры по формированию положительного отношения к меценатам. Сейчас в законе прописано только информирование петербуржцев об их деятельности, а теперь туда хотят добавить и содействие в распространении таких данных вместе с популяризацией меценатской деятельности.

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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