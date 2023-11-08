За неоплаченную стоянку у причалов начнут штрафовать судоводителей в Петербурге

В Петербурге совсем скоро начнут штрафовать судовладельцев и судоводителей за неоплаченную стоянку водного транспорта, об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Изменения от комитета по транспорту в региональный закон "Об административных правонарушениях Санкт-Петербурга" были приняты в третьем чтении в Законодательном собрании и вступят в силу с 13 ноября.

Размер штрафа за стоянку у причала без оплаты составит для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Также штрафы все еще ожидают и тех, кто осуществляет стоянку в запрещенных местах: для граждан от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Протоколы о нарушениях будут составляться сотрудниками комитета по транспорту Петербурга. На данный момент в городе есть 19 причалов.

Фото: ЗАКС.Ру