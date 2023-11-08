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Новости 11:22

Губернатору Петербурга хотят дать право увольнять глава МА из-за неверной декларации

фото ЗакС политика Губернатору Петербурга хотят дать право увольнять глава МА из-за неверной декларации

Законодательное собрание Петербурга на заседании 8 ноября приняло в первом чтении законопроект об изменении закона о регулировании муниципальной службы в городе. По предложенному документу, в типовой контракт главы местной администрации муниципального образования добавляется новый пункт. В этом пункте сказано, что причиной расторжения договора может стать заявление губернатора Петербурга в суд из-за несоблюдения руководителем МА закона о коррупции.

Также причиной может стать хранение мунслужащим денег в иностранном банке и нарушение аналогичных финансовых ограничений. Выявлены они должны быть в ходе проверки отчета о доходах и имуществе, уточняется в законопроекте. 

Соавтор документа депутат от "Единой России" Всеволод Беликов отметил, что городские нормы приводятся в соответствие с федеральными. Губернатор и другие органы поддержали документ, добавил парламентарий.

 

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру


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