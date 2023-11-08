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Новости 11:21

Петербургские депутаты решили переписать в законе значение слова "авиатуризм"

фото ЗакС политика Петербургские депутаты решили переписать в законе значение слова "авиатуризм"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 8 ноября в первом чтении приняли изменения в закон о туристской деятельности. Согласно документу, в законе уточняют значение слова "авиатуризм".

Сейчас под этим термином понимают "путешествия, осуществляемые с использованием средств малой авиации, включая прогулочные полеты". Депутаты же хотят, чтобы авиатуризмом называли путешествие, которое происходит "с использованием воздушных судов гражданской авиации". 

Авторы законопроекта - парламентарии от "Единой России" Всеволод Беликов и Владимир Носов. Они заявили, что документ приводит терминологию петербургского закона в соответствие с федеральным. 

Выступая на заседании с трибуны, Беликов сообщил, что в воздушном законодательстве России не прописаны понятия "малая авиация" и "прогулочный полет". Зато определена гражданская авиация, добавил депутат. 

Представитель КПРФ Александр Рассудов поинтересовался, почему авторы не хотят ввести свою терминологию. А то получается, турист - любой, кто полетел, пояснил депутат. Беликов пообещал исследовать предложение и закон дальше.

София Саттарова, фото ЗАКС.Ру


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