Депутаты Петербурга намерены дать себе право готовить замечания к госпрограммам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 8 ноября в первом чтении приняли законопроект о правилах утверждения государственных программ города. Законопроектом предлагается добавить новую статью в норму о бюджетном процессе. В этой статье указано, что правительство Петербурга обязано направить проект госпрограммы в ЗакС. В парламенте документ рассматривает бюджетно-финансовый комитет и имеет право подготовить свои замечания - позже их направляют в правительство. Если в течение 20 дней ЗакС проект госпрограммы не обсудит, то исполнительные власти вправе принять документ без рекомендаций депутатов, сказано в законопроекте.

Там же прописано, что ежегодно проводится проверка эффективности каждой государственной программы. По ее результатам можно отказаться от реализации программы или скорректировать её. Отчет по госпрограмме и итоги проверки должны быть направлены в разные ведомства, ЗакС и Контрольно-счетную палату и опубликованы в интернете на официальных сайтах до 15 мая каждого года.

Помимо этого, законопроектом вносится изменение в закон о стратегическом планировании в Петербурге. Согласно этой правке, проекты госпрограмм должны быть обязательно рассмотрены в ЗакСе до их принятия, а начало действия нормы - 2024 год.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру