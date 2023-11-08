В России стали готовить специалистов для поиска экстремистских материалов в интернете

В России впервые приступили к подготовке медиаполицейских — специалистов по поиску запрещенных материалов в Сети, рассказали "Известия" 8 ноября. Кузницей кадров для таких специалистов стала Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), где запустили первую такую программу в стране.

Предполагается, что медиаполицейские будут искать в интернете проявления экстремизма и преступлений против личности, а заодно получат навыки блокировки пиратского контента. Выпускники будут покидать академию с дипломами специалистов по расследованию правонарушений против граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм).

Как сообщили изданию в РАНХиГС, программа реализуется совместно с Национальным антитеррористическим комитетом. "В задачи "медиабезопасников" входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии криминальной культуры, суицидов среди подростков, оскорбления чувств верующих", — приводит газета слова сотрудницы вуза Лидии Малыгиной.

Как отмечается, сейчас подобные курсы имеются в различных вузах, но в РАНХиГС решили создать отдельную программу бакалавриата по медиабезопасности.

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