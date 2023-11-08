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Новости 12:18

Авиакомпании России просят ужесточить наказания для дебоширов в самолетах

фото ЗакС политика Авиакомпании России просят ужесточить наказания для дебоширов в самолетах

Российские авиакомпании хотят создать единый реестр дебоширов, в котором нахождение увеличится с года до трех лет, об этом 8 ноября пишет "Коммерсантъ".

Также предлагается расширить список нарушений, по которым пассажира могут включить в черный список. Автором инициативы стал авиаперевозчик "Аэрофлот", Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направила обращение в Минтранс.

По словам представителей "Аэрофлота", сейчас во всем мире ужесточают правила поведения на борту и ответственность за нарушения. На данный момент, в Минтрансе изучают документ.

Фото: ЗАКС.ру


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