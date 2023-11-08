Необходимость в вакцинации от ковида в этом сезоне отсутствует, заявила Попова

В России отсутствует необходимость в проведении вакцинации от коронавируса в нынешнем сезоне, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на правительственном часе в Совете Федерации. При этом, по ее словам, в стране наблюдается подъем заболеваемости, а Петербург находится в числе лидеров по фиксируемым зараженным.

"Прививаться надо тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья. От сегодняшнего коронавируса риски значимых осложнений, госпитализаций и смерти сегодня таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне", — приводит слова Поповой ТАСС.

Выступая перед журналистами, глава санитарного ведомства отметила наблюдаемый в России подъем заболеваемости коронавирусом. При этом наибольшее количество зараженных фиксируется в Москве, Подмосковье и Петербурге. На три этих региона суммарно приходится 31 % новых случаев болезни, следует из слов Поповой.

Ранее сообщалось о росте заболеваемости ковидом в 64 регионах России. За прошедшую неделю этот показатель увеличился на треть.

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