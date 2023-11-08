В Ленобласти усилят контроль на границах с Финляндией и Эстонией

В Ленинградской области ФСБ усиливает контроль на участках российской границы с Эстонией Финляндией, об этом 8 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Контроль на границе усилят в ноябре.

Жителей приграничных населенных пунктов, туристов и иностранцев призвали носить при себе документы, удостоверяющие личность. Для туристов также могут быть введены дополнительные ограничения.

Также в ведомстве отметили, что контроль усилен в целях пресечения правонарушений. Помимо ФСБ, за порядком будут следить сотрудники местного самоуправления, Росгвардии и полиции.

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