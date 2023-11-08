ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:41

В Ленобласти усилят контроль на границах с Финляндией и Эстонией

фото ЗакС политика В Ленобласти усилят контроль на границах с Финляндией и Эстонией

В Ленинградской области ФСБ усиливает контроль на участках российской границы с Эстонией Финляндией, об этом 8 ноября пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Контроль на границе усилят в ноябре. 

Жителей приграничных населенных пунктов, туристов и иностранцев призвали носить при себе документы, удостоверяющие личность. Для туристов также могут быть введены дополнительные ограничения.

Также в ведомстве отметили, что контроль усилен в целях пресечения правонарушений. Помимо ФСБ, за порядком будут следить сотрудники местного самоуправления, Росгвардии и полиции.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама